«Шевроле Нива» с пенсионерами в салоне опрокинулась на крышу в результате ДТП в Великолукском районе

12:25, 15 марта 2020, ПАИ

14 марта около 12:00 «Шевроле Нива» с пенсионерами в салоне опрокинулась на крышу в результате ДТП на 285 км дороги «Шимск - Великие Луки» в Великолукском районе. Об этом сообщает газета «Наш путь».

40-летний житель Ленинградской области, управлявший автомобилем «Опель Астра», на большой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 75-летнего жителя поселка Усвяты. «Шевроле» съехала в кювет и опрокинулась на крышу. Оба водителя были трезвы.

Водителя автомобиля и его 71-летняя пассажирку доставили в Великолукскую межрайонную больницу, где врачи диагностировали мужчине перелом грудной клетки, женщине - перелом грудной клетки справа, ушиб грудины. Женщину госпитализировали.