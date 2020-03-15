С 17 марта Латвия останавливает пассажирские перевозки за пределы страны
С 17 марта по 14 апреля Латвия прекращает сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Кришьянис Кариньш, пишет РБК. При этом грузовое сообщение будет сохранено.
В стране под запрет попали организованные публичные мероприятия. Проведение неорганизованных мероприятий разрешается в том случае, если в них участвуют до 50 человек. Заканчиваться такие мероприятия должны до 23 часов.
Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.