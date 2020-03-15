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Общество

Аэропорт Пскова показался уютным певцу Каю Метову

Аэропорт Пскова показался гастролировавшему в городе популярному в 90-е певцу Каю Метову «небольшим и уютным», такую характеристику воздушной гавани он дал в своём «Инстаграме».

«Несколько часов в городе Пскове в этот раз запомнятся комфортабельным поездом, резким погодным похолоданием, горячим зрительским приёмом и уютным небольшим аэропортом. До новых встреч, Псков!» - написал артист в посте, сопроводившем видеоролик о визите в город.

13 марта Кай Метов выступал в Ледовом дворце Пскова в рамах программы «Дискотека 80-х». Вместе с ним псковичей развлекали группа «Божья коровка», «Комбинация», «Фристайл», Татьяна Овсиенко, Андрей Разин, Александр Добрынин.

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