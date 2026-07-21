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16‑я поисковая экспедиция «Вахта Памяти» завершилась в Себежском округе

Завершена 16‑я поисковая экспедиция «Вахта Памяти» в Себежском округе. В ходе работ под обломками взорванного дота обнаружены останки советского солдата, погибшего в июле 1941 года при защите Себежского укрепрайона. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото со страницы Владимира Бумакова в соцсети «ВКонтакте»

«Неделя в лесу среди травы и слепней, под дождём и зноем, с лопатами и вёдрами дала свой результат: под обломками взорванного дота мы обнаружили останки советского солдата, погибшего в июле 1941 года при защите Себежского укрепрайона», – рассказал командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

На установление части деталей боя пулемётчиков с силами дивизии СС «Мёртвая голова» и подъём останков одного из защитников дота потребовалось три года и девять вахт. Установлено, что первый подрыв дота немцы произвели, когда советские бойцы ещё находились внутри сооружения.

В октябре поисковики планируют начать работы на новом участке – в уникальном доте, где обнаружен вход в подземную галерею. Специалисты‑спасатели осмотрели развалины и признали их безопасными для поисковых работ.

«В октябре мы начнём разбирать обломки взорванного бетона и грунта, чтобы узнать, куда и на какую дистанцию идёт то, что мы считаем подземным ходом», – отметил Владимир Бумаков.

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