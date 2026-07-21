Международный проект «Летний институт» при участии ПсковГУ стартовал в Москве

22:52, 21 июля 2026, ПАИ

В Москве стартовал международный проект «Летний институт». В этом году в нём участвуют 126 преподавателей и исследователей из разных стран. ПсковГУ выступает соорганизатором проекта уже в четвёртый раз, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В рамках программы «Русский язык как язык межнационального общения» (с 22 июля по 2 августа) на базе ПсковГУ пройдут обучение 25 молодых учёных из девяти стран мира.

Образовательная программа реализуется на базе пяти российских вузов: Псковского государственного университета, Российского государственного гуманитарного университета, Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, Тюменского индустриального университета и Санкт‑Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина).

Второй день работы «Летнего института» участники – 25 преподавателей русского языка из девяти стран Европы и Азии – провели в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве. В ходе образовательного интенсива они посетили интерактивную лекцию ведущего сотрудника института Галины Купцовой, специализирующейся на изучении русского языка в контексте межнационального общения. Также гости познакомились с работой лаборатории когнитивных и лингвистических исследований, где узнали о взаимосвязи языка и мозга. По итогам стажировки все участники получили сертификаты.

После прогулки по летнему Арбату делегация направляется в Псков.

Уже завтра преподаватели ПсковГУ начнут знакомить зарубежных коллег с русской культурой и проводить занятия по лингвистическим дисциплинам.