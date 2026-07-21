Александр Седунов рассказал об истории Псковского края в годы оккупации

22:22, 21 июля 2026, ПАИ

Лекцию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны: оккупация и освобождение от немецко-фашистских захватчиков» прочёл доктор исторических наук Александр Седунов для посетителей Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ организаторы.



Фото: ПОУНБ имени В. Я. Курбатова



Фото: ПОУНБ имени В. Я. Курбатова



Фото: ПОУНБ имени В. Я. Курбатова



Фото: ПОУНБ имени В. Я. Курбатова







Он подробно осветил хронику установления оккупационного режима в Пскове, рассказал о системе административного управления, введённой захватчиками, а также масштабе ущерба, нанесённого инфраструктуре и памятникам архитектуры.

Особое внимание лектор уделил деятельности подпольных групп и партизанских отрядов, действовавших на Псковской земле, и их вкладу в сопротивление оккупационным властям. В лекции были приведены документальные свидетельства, архивные данные, фотографии и статистические материалы.

Александр Седунов также рассказал слушателям о Лужском рубеже – важнейшем этапе сдерживания наступления, который во многом предопределил дальнейшие события в Псковской области. Он связал эти бои с общей ситуацией на фронте, в том числе с тяжелейшими испытаниями блокадного Ленинграда, подчеркнув, как тесно переплетались судьбы городов и как оборона одних рубежей помогала выстоять другим.

Лектор подробно остановился на операции по освобождению Пскова в июле 1944 года, разобрав ключевые этапы наступательной операции, роль отдельных воинских частей и соединений.

Добавим, организатором встречи выступил Псковский городской Совет ветеранов при поддержке Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.