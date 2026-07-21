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Общество

Три принципа воспитания назвал глава «лучшей сельской семьи» в Псковской области

Глава семьи‑победителя конкурса «Многодетная семья года» в номинации «Лучшая сельская семья региона» Александр Линкевич в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский» поделился основными принципами, на которых строится воспитание в его доме.

Фото: «Первый Псковский»

По словам мужчины, первое и главное правило в их семье – дисциплина. «Сделал дело – гуляй смело. Хочу – не хочу, но есть дела, которые сделать надо», – рассказал он о своём подходе.

Ребёнок должен понимать важность выполнения таких обязанностей, как решение школьных домашних заданий, помощь по дому, заправка кровати и выполнение утренних гигиенических процедур, добавил он.

Второе правило связано с честностью: в семье придерживаются принципа «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Глава семейства считает, что детей с детства нужно приучать к тому, что попытки что-то скрыть или «юлить» не имеют смысла – правда всё равно станет известна.

Третье правило – взаимопомощь и поддержка. В семье Линкевич учат, что старшие должны помогать младшим, а младшие – старшим.

«Мы учим, что в жизни нужно обязательно друг другу помогать. Семья – это сила», – убеждён гость эфира.

Фоторепортаж с церемонии вручения медалей и сертификатов многодетным семьям можно посмотреть здесь.

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