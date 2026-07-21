Объёмы поставок бензина АИ-95 на юг Псковской области выросли

23:51, 21 июля 2026, ПАИ

Дополнительные объёмы бензина марки АИ-95 направили в южные муниципалитеты Псковской области сегодня, 21 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Как мы и договорились с руководством «Сургутнефтегаз», бензин марки АИ-95 сегодня был направлен в южные муниципалитеты, и заправиться им смогли не только водители, чьи номера начинаются на нечётные числа, а все желающие в порядке очереди», – отметил глава региона.

В целом по области положение продолжает выравниваться, добавил губернатор. В частности, в Островском районе наблюдается стабильная ситуация с обеспечением топливом. «Дизель, АИ-92, АИ-95, по крайней мере утром, в свободном доступе, очередей нет», – отметил он.

Министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко подтвердила, что поставки топлива осуществляются на регулярной основе.

Напомним, 10 июля для стабилизации рынка ввели систему «чёт-нечёт» – заправку по номерам автомобилей. Губернатор тогда пояснил, что дефицита в строгом смысле нет, а ограничения вводят для борьбы со спекуляциями и обеспечения жизненно важных сфер. По мере развития ситуации власти увеличивали лимиты отпуска топлива и договаривались с поставщиками о наращивании объёмов.

К концу июля ситуация стала выравниваться. С 21 июля систему «чёт-нечёт» отменили как выполнившую свою задачу. Более эффективными признали другие меры: борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов. Сейчас в Пскове и районе ситуация с бензином практически стабилизировалась, но южные районы остаются проблемными из-за недостатка АИ-95 у «Сургутнефтегаза». По решению оперштаба лимиты этого топлива перераспределяют в пользу юга и проблемных территорий.