Надежда Васильева отметила вклад жителей Пыталовского округа в благоустройство

23:12, 21 июля 2026, ПАИ

Активисты ТОС в Пыталово делают большую работу по благоустройству дворовых территорий, заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева, которая приняла участие в рабочей поездке губернатора Михаила Ведерникова по Пыталовскому району сегодня, 21 июля.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В рабочем выезде также участвовали сенатор РФ Алексей Наумец, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, советник губернатора Павел Гомон и глава округа Вера Кондратьева.

В ходе визита участники осмотрели ряд социально значимых объектов и обсудили планы развития территорий. В частности, делегация оценила ход строительных работ на мосту через реку Кухву в деревне Верхние Савинцы – объект имеет важное значение для транспортной доступности нескольких населённых пунктов.

В Пыталово прошла встреча с председателем ТОС «Дружные соседи» Мариной Бакшей. «Местные активисты делают большую работу по благоустройству дворовых территорий», – отметила Надежда Васильева в своём канале в MAX.

В ходе беседы речь шла о работе активистов по благоустройству дворовых территорий, а также об установке детской площадки на улице Белорусской.

Завершилась поездка осмотром ещё одного объекта – моста через реку Утрою, где также ведётся реконструкция.