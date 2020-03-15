До -5 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

15:44, 15 марта 2020, ПАИ

16 марта в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем +3…+8 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

17 марта ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица. Ночью -1...+1 градусов, днем +2...+4 градуса, ветер слабый.

18 марта ожидается пасмурная погода, пройдёт небольшой дождь. Ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8 градусов, ветер западный, умеренный.

19 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью и днем +6...+8 градусов, ветер северо-западный, умеренный.