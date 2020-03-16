Беспилотное аэротакси создают в России
К 2025 году в России собираются создать первую экспериментальную модель беспилотного аэротакси. Чуть позже планируется запуск летного образца, рассчитанного на четырёх пассажиров, пишет газета «Известия».
Новая разработка сможет перевозить людей в городах-миллионниках на расстояние до 500 километров, развивая скорость до 500 километров в час. Высокую скорость новому аппарату обеспечит газотурбинная установка с электрогенератором, который питает шесть стационарных двигателей. Двигатели будут вращать подъемные и маршевые вентиляторы, расположенные внутри фюзеляжа, выполняющего функции крыла. Управление планируется осуществлять струйными рулями и за счет изменения вектора тяги. Силовую электронику создадут из карбида кремния, а материал корпуса – из сплава алюминия и скандия.
По мнению разработчиков, аэротакси будет актуальным из-за нехватки в России взлетно-посадочных полос.