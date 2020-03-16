68 животных спасли сотрудники МЧС на пожаре в Островском районе

09:02, 16 марта 2020, ПАИ

68 животных спасли сотрудники МЧС на пожаре в скотном дворе в деревне Подмогилье Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 16 марта в 1:57 в двух помещениях скотного двора: кирпичном и деревянном. Огнем была повреждена кровля на площади 150 квадратных метров. Выгорело деревянное помещение по всей площади. Причина – короткое замыкание электропроводки в строении.

Сотрудники МЧС спасли жилой дом, две надворные постройки 20 коров, из них 3 теленка, 9 овец, 39 свиней, из них 30 поросят.

Ещё один пожар в этот день произошёл в 1:24 на улице Автозаводской в Пскове. В двухквартирном жилом доме в коридоре огнем повреждена стена на площади два квадратных метра, обуглился потолок. Причина – короткое замыкание электропроводки в доме.