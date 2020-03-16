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Общество

Мужчина погиб в ДТП в Псковском районе

15 марта в 1:10 в Псковском районе на третьем километре трассы Струково – Писковичи 28-летний водитель BMW 520 не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Как стало известно Псковскому агентству информации, молодого человека госпитализировали с травмами живота, переломом ребер и ушибом позвоночника.

Также 28-летний пассажир автомобиля получил травмы, его госпитализировали в Псковскую областную больницу, но впоследствии мужчина скончался в реанимации.

Водителю назначено химико-токсикологическое исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

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