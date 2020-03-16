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Общество

Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина стала гостьей прямого эфира ПАИ-live 16 марта в 10:30, в рамках которого ответила на вопросы читателей и зрителей, в том числе о решении по переводу студентов вуза на дистанционное обучение.

Речь также шла о недавнем визите Натальи Ильиной в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где она вместе с коллегами проводила занятия по биологии с одарёнными детьми со всей страны. Врио ректора ПсковГУ имеет степень доктора биологических наук и является специалистом по микробиологии.

Свои вопросы гостье ПАИ-live можно задать здесь >>>.

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