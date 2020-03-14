Кубок Псковской области по хоккею не состоится в этом году

10:23, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области приказом регионального комитета по спорту в этом году отменили кубок области по хоккею, сообщили Псковскому агентству информации в профильном комитете.

Соответствующее решение принято в связи с недостаточным количеством заявок от муниципальных образований на участие в соревнованиях, входящих в зачет спартакиады среди городов и районов.

С 28 февраля по 1 марта в Ледовом дворце Пскова прошёл турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 года рождения, посвященный памяти 6-ой роты. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь>>>.