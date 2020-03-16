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Общество

Помещение и земельный участок продадут в Пскове на торгах арестованного имущества

Помещение и земельный участок можно будет купить 26 марта в Пскове на торгах по продаже арестованного судебными приставами имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Среди заявленных на торги лотов - помещение на Октябрьском проспекте в Пскове площадью 104,9 кв. м. Начальная цена лота - 769 тысяч 978 рублей 45 копеек. Сумма задатка - 384 тысячи 990 рублей. Шаг аукциона - 8 тысяч рублей. Также на торги выставлен земельный участок, площадью 706 кв. м. Начальная цена лота - 89 тысяч рублей. Сумма задатка - 44, 5 тысячи рублей. Шаг аукциона - 1 тысяча рублей. Участок находится в деревне Торошино Псковского района.

Заявки на участие в торгах подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документаций, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. Дата окончания приёма заявок — 21 марта.

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