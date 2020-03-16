Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом

11:53, 16 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил еще одну детскую мечту с благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле: он организовал встречу десятилетней Алены Михайловой с ее любимым музыкальным исполнителем — Дмитрием Биланом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Оставшаяся без попечения родителей Алена давно увлекается творчеством Дмитрия Билана и мечтала с ним встретиться. В январе Михаил Ведерников подарил Алене и ее друзьям билеты на концерт, а также в качестве новогоднего подарка вручил девочке плюшевого зайца. Игрушка, по словам воспитателя Алены, стала ее любимой.

15 марта Алена посетила концерт Дмитрия Билана и услышала любимые песни в живом исполнении. После выступления певец пригласил ее к себе d гримерную, чтобы пообщаться. Алена заявила, концерт ей очень понравился. Особенно она рада была слышать свою любимую песню «Про белые розы» и подарила Диме Билану букет роз.

Певец дал Алене автограф и поблагодарил за оказанное ему внимание. Он пожелал девочке чаще улыбаться. «Делай это, в первую очередь, для себя», — подчеркнул он.

Ранее в рамках Кремлевской «Елки желаний» Михаил Ведерников исполнил мечту Максима Михайлова, который мечтал побывать в кабине военного самолета, и мечту Даниила Викторова, желавшего увидеть настоящих рыцарей. Кроме того, в конце 2019 года в Псковской области прошла первая региональная «Елка желаний». Больше 50 детей, оставшихся без попечения родителей, смогли осуществить свои заветные мечты.