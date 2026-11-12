Итоги археологического сезона в Пскове представят на выставке в декабре

08:11, 12 ноября 2026, ПАИ

Выставка по итогам археологического сезона откроется в Пскове в середине декабря — в период с 14 по 20 число. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Экспозиция разместится в актовом зале центра. Вход будет свободным, но по предварительной записи. За неделю до открытия, 10–12 декабря, в краеведческой библиотеке пройдёт цикл лекций.

Отдельное место на выставке посвятят массовому материалу — битым горшкам, обнаруженным у крепостной стены 1309 года. «На этой выставке, которая у нас будет по итогам сезона, мы всё-таки их все вместе покажем», — сказала Марина Кулакова.

Организаторы рассчитывают, что смогут разобраться в происхождении скопления горшков под стеной. «Может, у кого-то будет какая-то идея, что же это происходило прямо под стеной 1309 года», — отметила директор центра.

Помимо выставки, итоги сезона обсудят на традиционном семинаре «Археология, история Пскова и Псковской земли» — он пройдёт 13–15 апреля в краеведческой библиотеке. Центр также ежегодно проводит внутренний конкурс на находку сезона: её изображение может быть использовано на афише выставки и в программе семинара.