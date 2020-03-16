Появились фотографии с места смертельного ДТП в Псковском районе

12:01, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковском районе на третьем километре трассы Струково – Писковичи 28-летний водитель BMW 520 не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, водитель получил травмы, а пассажир — скончался в реанимации Псковской областной больницы.

Все случилось 15 марта в 1:10. Судя по фотографиям с места ДТП, автомобиль получил серьезные повреждения кузова, задний мост после аварии оказался полностью вырван. Передняя часть кузова практически уничтожена.