0
16:25
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
15:42
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
15:32
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
15:28
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
15:01
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
14:13
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
13:08
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
Еще новости
Общество

Санатории Псковской области входят в топ-40 популярных для лечебного отдыха весной

Санатории Псковской области входят в топ-40 популярных для лечебного отдыха весной, сообщает туристический портал ТурСтат.

Помимо Псковской области в топ-40 лечебных курортов и регионов России также вошёл  Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Республика Татарстан, Нижегородская область, Ленинградская область, Пермский край, Ярославская область, Калининградская область и другие.

Спрос на весенний отдых в санаториях России вырос на 5% в этом году по сравнению с прошлой весной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
16 марта 2020
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
16 марта 2020
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
16 марта 2020
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
16 марта 2020
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
16 марта 2020
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
16 марта 2020
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
16 марта 2020
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
16 марта 2020
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик

Идет загрузка...