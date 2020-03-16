Санатории Псковской области входят в топ-40 популярных для лечебного отдыха весной
Санатории Псковской области входят в топ-40 популярных для лечебного отдыха весной, сообщает туристический портал ТурСтат.
Помимо Псковской области в топ-40 лечебных курортов и регионов России также вошёл Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Республика Татарстан, Нижегородская область, Ленинградская область, Пермский край, Ярославская область, Калининградская область и другие.
Спрос на весенний отдых в санаториях России вырос на 5% в этом году по сравнению с прошлой весной.