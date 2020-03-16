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Общество

Спектакли-социальные драмы готовят для показа в школах и домах культуры Псковской области

Спектакли-социальные драмы готовят для показа в школах и домах культуры Псковской области  в рамках проекта «Ради жизни» общественной организации «Дети - наше будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, постановки «Тамара», «Люблю» и «Супермаркет» посвящены проблемам в подростковой среде.

В спектаклях играют артисты-подростки. «Именно актеры подростки могут повлиять на своих сверстников: призвать их думать о близких, прежде, чем совершить какой-либо поступок», - уверены постановщики.

После показа спектаклей пройдут интерактивные просветительские собрания для подростков и их родителей с привлечением педагогов, психологов, представителей правоохранительных органов, омбудсменов, общественности для предотвращения наркомании, асоциального поведения, преступлений и суицида в подростковой среде. Здесь же будут распространяться печатные материалы в помощь родителям и педагогам.

Первые спектакли пройдут после 1 апреля в школах Пскова, а также в Красногородском, Островском, Палкинском, Псковском, Печорском, Порховском, Дновском, Дедовичском районах.

«Сейчас идет подготовка спектакля «Люблю». Артисты спектакля прорабатывают сценарий. Дети из творческих мастерских под руководством заслуженного художника России Виктора Лысюка разрабатывают и создают декорации и бутафорию для спектакля», - рассказали в пресс-службе.

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