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Общество

С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами

С 23 марта по 15 мая включительно на всех водоёмах Псковской области запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Запрет вводится, чтобы исключить «факторы беспокойства весенне-нерестующих рыб».

По фактам нарушений правил рыболовства необходимо обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: (8112) 56-05-31, 56-02-98, 56-05-47, 8-921-703-01-05, либо на телефон «горячей линии» рыбоохраны 8-921-931-32-16.

В соответствии с правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, на озерах Псковское, Теплое и Чудское запрещено ловить судака и леща с 25 апреля по 15 июня, ловля щуки запрещается с 1 апреля по 15 мая.

На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения установлен запрет на лов щуки с 1 апреля по 10 мая, на лов судака - с 5 мая по 15 июня, на лов раков — от распаления льда по 15 июля.

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