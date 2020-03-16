В администрации Новоржева с марта обновлена структура

16:25, 16 марта 2020, ПАИ

В администрации Новоржева с марта начала действовать новая структура, сообщает газета «Земля Новоржевская».

В состав районной администрации входит аппарат, восемь отделов, единая дежурно-диспетчерская служба, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, финансовое управление, как орган местного самоуправления.

В администрации появился отдел по культуре, спорту и молодежной политики, который возглавила Елена Лобова. Ранее она занимала должность консультанта в комитете по социальной политике администрации района. Спортивным направлением занимается Людмила Иванова.

Отделы, которые курировали вопросы сельского хозяйства и экономики, превратились в один – отдел сельского хозяйства, муниципального имущества и экономического развития. Руководителем отдела стала Галина Семенова, ее заместители – Ольга Грибанова и Ирина Левова.

Руководителем аппарата администрации назначен Александр Федоров, который ранее возглавлял отдел ГО и ЧС и мобилизационной подготовки. Начальником отдела ГО и ЧС стала Татьяна Горнова, которая руководила единой дежурно-диспетчерской службой.