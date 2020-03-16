В Пскове старший прапорщик заставлял военнослужащих ремонтировать его дом, гараж и машину

16:49, 16 марта 2020, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд признал старшего прапорщика виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), а именно в привлечении сослуживцев к ремонту своего дома, гаража и автомобиля. За эти противоправные действия его оштрафовали на 70 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Установлено, что старший прапорщик в период с 12 января 2015 года по 28 апреля 2017 года привлекал подчиненных ему военнослужащих к выполнению в служебное время ремонтных работ.

В частности, в течение семи рабочих дней – в принадлежащем ему гаражном помещении, в течение семи дней – к строительным работам на находящемся в его пользовании земельном участке в деревне Выбуты Псковского района, в течение семи рабочих дней – к выполнению ремонтных работ принадлежащего ему автомобиля УАЗ-31512, в течение девяти рабочих дней – к выполнению ремонтных работ в принадлежащем ему и членам его семьи жилом доме.

Противоправные действия старшего прапорщика повлекли причинение Минобороны РФ имущественного вреда в размере более 64,8 тысяч рублей в виде общей суммы денежного довольствия, выплаченного потерпевшим за указанный период времени.