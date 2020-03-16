Информация об эпидемии коронавируса будет ежедневно появляться на сайте администрации Псковской области

18:07, 16 марта 2020, ПАИ

На сайте администрации Псковской области в ежедневном режиме будет появляться и обновляться информация об эпидемии коронавируса. Вкладка на сайте будет носить название «Коронавирусная инфекция», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, в специальном разделе на сайте можно будет ознакомиться с количеством заболевших и госпитализированных. Кроме того, там будет размещена информация о правильном профилактике заболевания.

Марина Гаращенко отметила, что комитет рекомендует предпринимать все меры для профилактики заражения: чаще мыть руки с мылом, сократить тесные контакты между собой.

«Мы рекомендовали комитету соцзащиты больше следить за пожилыми людьми», - подчеркнула Марина Гаращенко, добавив, что подобные рекомендации даны и глава муниципалитетов.