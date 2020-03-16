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Общество

Марина Гаращенко рассчитывает, что вакцину против коронавируса создадут уже в этом сезоне

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассчитывает, что вакцина против коронавируса будет разработана уже в этом сезоне. Об она заявила 16 марта в прямом эфире проекта ПАИ-live, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, председатель комитета по здравоохранению подчеркнула, что для профилактики заражения пожилым гражданам не рекомендуется принимать иммунные препараты из-за особенности их организма.

При этом Марина Гаращенко рассказала, что из резервного фонда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выделены средства, на которые в регион закуплены необходимые антибактериальные препараты.

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