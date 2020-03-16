Меры профилактики коронавируса на транспорте обсудили в Пскове

20:52, 16 марта 2020, ПАИ

В Пскове обсудили меры профилактики, предпринимаемые транспортными предприятиями на территории региона в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как рассказали Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, к участию в этой встрече были приглашены представители ГППО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Псковавтотранс», ОАО «РЖД», ОАО «Псковавиа», частные перевозчики. Провел совещание руководитель профильного комитета Борис Елкин.

В центре внимания были вопросы безопасности пассажиров. От компаний требуется ежедневно проводить на всех видах транспорта обязательный мониторинг за состоянием сотрудников, особенно водителей. Всем кондукторам и сотрудникам авто и авиа, а также железнодоржных вокзалов поручено использовать дезинфицирующие средства для обработки рук. Здания и сам транспорт ежедневно должны убирать с дополнительной антисептической обработкой. «С помощью дезинфекторов обрабатываются стекла, сиденья, ручки и поручни. По предписанию Роспотребнадзора такая обработка должна проводиться дважды в день», - отметили в комитете.

Борис Елкин призвал перевозчиков назначить ответственных лиц за санитарную уборку транспорта и ежедневно отчитываться о проведенных мероприятиях.

По данным на 16 марта, в Псковской области не выявлено ни одного случая коронавируса.