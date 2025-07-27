Псковичи сняли необычные кучевые облака над Запсковьем

20:43, 27 июля 2025, ПАИ

Псковичи сняли вертикальные кучевые облака над Запсковьем, сообщает корреспондент ПАИ.

Такие облачные образования возникают благодаря мощным восходящим потокам тёплого воздуха. Хотя разорванно-кучевые облака могут казаться редким явлением, на самом деле они представляют собой естественную разновидность кучевых облаков и являются индикатором определённых атмосферных процессов.

Напомним, недавно Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко.