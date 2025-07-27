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Общество

Псковичи сняли необычные кучевые облака над Запсковьем

Псковичи сняли вертикальные кучевые облака над Запсковьем, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Такие облачные образования возникают благодаря мощным восходящим потокам тёплого воздуха. Хотя разорванно-кучевые облака могут казаться редким явлением, на самом деле они представляют собой естественную разновидность кучевых облаков и являются индикатором определённых атмосферных процессов.

Напомним, недавно Покровскую башню под серебристыми облаками запечатлел псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко.

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