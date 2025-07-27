Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе
Завершены работы по восстановлению переправы через реку Вейнку, соединяющей деревню Лядинки с основной дорожной сетью. Разрушенная во время непогоды переправа полностью отремонтирована, сообщил глава Гдовского района Иван Мешков.
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Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
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Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
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Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
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Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
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Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
Для восстановления инфраструктуры использовались четыре железобетонные трубы диаметром 1,5 метра и крупнофракционный щебень. Работы проводились с привлечением тяжёлой техники, включая экскаваторы и многоосные грузовики.
Напомним, что переправа была разрушена в результате сильных ливней, что временно изолировало населённый пункт. Восстановление транспортного сообщения позволило возобновить нормальное сообщение с деревней и обеспечить бесперебойную работу социальной инфраструктуры.