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Общество

Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе

Завершены работы по восстановлению переправы через реку Вейнку, соединяющей деревню Лядинки с основной дорожной сетью. Разрушенная во время непогоды переправа полностью отремонтирована, сообщил глава Гдовского района Иван Мешков.

  • Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе
    Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
  • Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе
    Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
  • Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе
    Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
  • Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе
    Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова
  • Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе
    Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова

Для восстановления инфраструктуры использовались четыре железобетонные трубы диаметром 1,5 метра и крупнофракционный щебень. Работы проводились с привлечением тяжёлой техники, включая экскаваторы и многоосные грузовики.

Напомним, что переправа была разрушена в результате сильных ливней, что временно изолировало населённый пункт. Восстановление транспортного сообщения позволило возобновить нормальное сообщение с деревней и обеспечить бесперебойную работу социальной инфраструктуры.

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