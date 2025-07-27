Завершены работы по восстановлению переправы в Гдовском районе

22:45, 27 июля 2025, ПАИ

Завершены работы по восстановлению переправы через реку Вейнку, соединяющей деревню Лядинки с основной дорожной сетью. Разрушенная во время непогоды переправа полностью отремонтирована, сообщил глава Гдовского района Иван Мешков.



Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова



Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова



Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова



Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова



Фото: телеграм-канал Ивана Мешкова









Для восстановления инфраструктуры использовались четыре железобетонные трубы диаметром 1,5 метра и крупнофракционный щебень. Работы проводились с привлечением тяжёлой техники, включая экскаваторы и многоосные грузовики.

Напомним, что переправа была разрушена в результате сильных ливней, что временно изолировало населённый пункт. Восстановление транспортного сообщения позволило возобновить нормальное сообщение с деревней и обеспечить бесперебойную работу социальной инфраструктуры.