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Общество

Аномальная жара надвигается на Северо-Запад России

На территорию Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни придёт горячий воздух из прикаспийских степей, сообщает метеорологический центр «Фобос».

Фото: ПАИ

По информации синоптиков, это приведёт к установлению аномально высокой температуры – до +32 градусов.

Воздушные массы будут отличаться низким влагосодержанием, что ограничит образование облаков. Осадки в виде кратковременных ливней и гроз возможны лишь на крайнем севере и юго-западе региона.

Температурный фон ожидается значительно выше климатической нормы: в большинстве районов от +27 до +32 градусов, в заполярных областях – от +22 до +27 градусов.

Такая погода может представлять опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы и увеличить потребление жидкости.

Напомним, на территории Псковской области 28 июля ожидается переменная облачность. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём прогнозируется от +25 до +30 градусов.

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