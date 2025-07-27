Аномальная жара надвигается на Северо-Запад России
На территорию Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни придёт горячий воздух из прикаспийских степей, сообщает метеорологический центр «Фобос».
По информации синоптиков, это приведёт к установлению аномально высокой температуры – до +32 градусов.
Воздушные массы будут отличаться низким влагосодержанием, что ограничит образование облаков. Осадки в виде кратковременных ливней и гроз возможны лишь на крайнем севере и юго-западе региона.
Температурный фон ожидается значительно выше климатической нормы: в большинстве районов от +27 до +32 градусов, в заполярных областях – от +22 до +27 градусов.
Такая погода может представлять опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы и увеличить потребление жидкости.
Напомним, на территории Псковской области 28 июля ожидается переменная облачность. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём прогнозируется от +25 до +30 градусов.
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