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Общество

Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил посетить псковский Кром, подчеркнув его историческое и культурное значение. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников пригласил прикоснуться к истории в Пскове
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Как отметил глава региона, история древней крепости насчитывает более тысячи лет. По его словам, мощные каменные стены позволили городу выстоять в многочисленных осадах, будучи захваченным лишь дважды – в XIII веке и во время Великой Отечественной войны. В эти дни область отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Ведерников подчеркнул, что сегодня псковский кремль является не только памятником истории, но и популярным туристическим объектом, где проводятся фестивали, исторические реконструкции и другие мероприятия. Особое значение, по словам губернатора, имеет Свято-Троицкий кафедральный собор – важный духовный центр, хранящий православные святыни.

«Прикоснитесь к истории в Пскове! Она у нас буквально в каждом камне», – обратился губернатор.

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