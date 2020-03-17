Михаил Ведерников: Первые карантинные мероприятия в Пскове проводились почти 500 лет назад

07:45, 17 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что первые в мире карантинные мероприятия прошли именно в Пскове. Это произошло в 1521 году, заявил губернатор на своей личной странице в «Instagram».

«Для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это балы абсолютно необходимая практика, - добавил Михаил Ведерников. – Сегодня нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков».