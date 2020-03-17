За самовольную вырубку деревьев в Гдовском районе мужчина возместит причиненный ущерб

08:59, 17 марта 2020, ПАИ

В Гдовском районе мужчина незаконно срубил 33 дерева, причини ущерб лесному фонду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В декабре прошлого года подсудимый находился на землях лесного фонда между деревней Раскопель и деревней Драготина Гдовского района, когда решил заготовить древесину. Он осуществил вырубку 33 деревьев породы черная ольха, причинив ущерб на сумму 41 083 руб.

Вырубка лесных насаждений осуществлялась без необходимых документов. Теперь обвиняемому предстоит возместить причиненный ущерб в полном объеме.