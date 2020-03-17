0
10:03
Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО
06:59
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса
23:10
Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу
21:44
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
19:40
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
18:23
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
17:39
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

За самовольную вырубку деревьев в Гдовском районе мужчина возместит причиненный ущерб

В Гдовском районе мужчина незаконно срубил 33 дерева, причини ущерб лесному фонду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В декабре прошлого года подсудимый находился на землях лесного фонда между деревней Раскопель и деревней Драготина Гдовского района, когда решил заготовить древесину. Он осуществил вырубку 33 деревьев породы  черная ольха, причинив ущерб на сумму 41 083 руб.

Вырубка лесных насаждений осуществлялась без необходимых документов. Теперь обвиняемому предстоит возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО
17 марта 2020
Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса
17 марта 2020
Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса 1
Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу
16 марта 2020
Жительница гдовской деревни просит восстановить испорченную «черными лесорубами» дорогу
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
16 марта 2020
Названы победители псковского «Киберфестиваля-2020»
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
16 марта 2020
Собеседование 14 претендентов на включение в состав Молодежного парламента провели в Пскове
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
16 марта 2020
В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 марта 2020
Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
16 марта 2020
Сервис Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

Идет загрузка...