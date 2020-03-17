Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в СЗФО

10:03, 17 марта 2020, ПАИ

Дилерский центр «Псков-Лада» третий год подряд завоевал звание «Лучшего дилера в Северо-Западном федеральном округе» по итогам Всероссийского дилерского Соревнования, проводимого АО «АВТОВАЗ» на ежегодной основе, сообщили Псковскому агентству информации в «Псков-Лада».

Всего в соревновании приняло участие более 300 дилерских центров LADA по всей территории России, в том числе 26 дилеров по СЗФО. В основе соревнования лежит глобальный рейтинг дилерских центров, в рамках которого, руководство «АвтоВАЗ» оценивает дилерские центры по девяти основным критериям – от продажи нового автомобиля до всех этапов его обслуживания. Среди главных показателей качества работы – оценка, которую дают дилеру сами клиенты.

«В основе нашей работы лежит принцип оправдания ожиданий клиентов. За последний год наш дилерский центр заметно преобразился – появилась выделенная, комфортная зона ожидания и отдыха клиентов, отдельная зона выдачи новых автомобилей, улучшились многие бизнес-процессы. Обслуживание автомобиля, равно как и его покупка, стало более комфортным, быстрым и отвечающим современным требованиям. Мы оперативно реагируем на замечания клиентов и ежедневно улучшаем нашу работу. Поэтому завоевание звания «Лучшего дилера СЗФО» третий год подряд стало для нас достойной, честной наградой», - отметил генеральный директор ООО «Псков-Лада» Роман Чумак.

Среди задач, которые «Псков-Лада» ставит перед собой на 2020 год, основной приоритет занимает борьба с так называемыми «серыми дилерами». В настоящее время все чаще в сети Интернет появляются объявления о продаже новых автомобилей LADA в некоторых автосалонах г.Санкт-Петербурга по крайне низким ценам. Данные автосалоны, как отмечают в «Псков-Ладе», не имеют никакого отношения к официальному дилерству LADA. Это легко можно проверить на официальном сайте завода-производителя lada.ru, где представлены все наименования, реквизиты и адреса официальных дилеров.

«Серые дилеры» объявляют на своих сайтах нереальные выгоды и цены с целью привлечь внимание клиентов, заманить в автосалон и продать автомобиль со значительными переплатами по кредиту и скрытыми платежами. Поверьте, ни один нормальный автосалон не будет продавать автомобиль ниже себестоимости, в ущерб собственной прибыли. Если Вы видите стоимость новой LADA Vesta за 350 тысяч рублей и ниже, то стоит задуматься – за счет чего автосалон достигает такой цены? Скорей всего за счет скрытых платежей, повышенной ставки по кредитам, переплат за доп.оборудование и так далее. Кроме того, совершая покупку у «серого дилера», Вы рискуете наткнуться на автомобиль «с историей». Это могут быть перебитые VIN номера, скрученные пробеги, залоговые автомобили. Поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем своим клиентам быть внимательными, тщательно изучать рынок и обращаться только к официальным дилерам», - добавил Роман Чумак.

Напомним, компания «Псков-Лада» входит в состав группы компаний «Прагматика» и представлена в регионе двумя дилерскими центрами: Псков, улица Леона Поземского, 112; Великие Луки, улица Гоголя, 4.

«Псков-Лада» — официальный дилер АО «АвтоВАЗ» Псковской области. В автосалоне представлен весь модельный ряд автомобилей LADA. Тел. (8112) 70-10-70, сайт: pskov.lada.ru.