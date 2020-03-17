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Общество

Отборочный этап всероссийской олимпиады школьников «Россети» пройдет для псковских старшеклассников в онлайн режиме

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приглашает учащихся 9 и 10 классов принять участие во всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Отборочный этап олимпиады для старшеклассников Псковской области пройдет в дистанционном режиме. 21 и 22 марта участникам будет предложено выполнить задания по физике, математике и информатике в рамках программ среднего образования в системе тестирования в интернете.

Дистанционное участие в отборочном этапе осуществляется на условиях контроля самостоятельности прохождения заданий этапа, верификации личности участника и наблюдения в реальном времени для выявления возможных нарушений.

Предварительно участники олимпиады пройдут регистрацию в установленном порядке – подробности можно уточнить у регионального координатора. Для обеспечения возможности прохождения этапа в дистанционном режиме координатору также необходимо сообщить контактную информацию – номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на который будет направлена ссылка на систему тестирования и код доступа.

Главная цель мероприятия – поиск увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения цифровых технологий.

Победители и призёры первого этапа соревнований ПАО «Россети» получат право участия в финальном этапе другой олимпиады – «Надежда энергетики».

Победители и призеры второго этапа получат возможность принять участие в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в одном из всероссийских детских оздоровительных центров, помощь экспертов в подготовке к участию в конкурсах проектов, в числе которых всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв». Также они приобретут приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям.

Заявки на участие принимаются до 19 марта 2020 года по адресу электронной почты mng@pskovenergo.ru, дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 597-393.

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