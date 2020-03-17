Великолучанин лишился около 170 тысяч рублей при «покупке» 35 электроплит

12:01, 17 марта 2020, ПАИ

47-летний житель Великих Лук лишился около 170 тысяч рублей при заказе партии из 35 электроплит на одном из сайтов в интернет-сети. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина перечислил деньги на счет «фирмы», базирующейся в Санкт-Петербурге, после чего ее представители перестали выходить с ним на связь.

А в Печорах 71-летняя пенсионерка материально пострадала от действий мошенника, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он украл 10 тысяч рублей.

В Себеже мошенник обманул 72-летнюю женщину. Он похитил 48 тысяч рублей под предлогом съема квартиры. В пресс-службе добавили, что по всем фактам мошеннических действий проводятся проверки.