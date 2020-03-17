Новые выставочные пространства получат Поганкины палаты после реставрации

12:19, 17 марта 2020, ПАИ

Общий объем выставочных пространств в Поганкиных палатах Псково-Изборского музея-заповедника увеличится почти в два раза после завершения всех реставрационных работ. Об этом заявил руководитель музея Александр Голышев в интервью «Псковской правде».

«Поганкины палаты осваивались на одну треть, поскольку подвалы - огромные грановитые палаты - из-за сырости и плесени невозможно было использовать даже под склад. На сегодня проведена колоссальнейшая работа по устройству всего комплекса и музейного двора с понижением грунта. Все помещения Поганкиных палат будут музеефицированы», - рассказал он.

Сотрудники учреждения планируют на новых площадках принимать посетителей, устраивать интерактивные площадки, выставки. «То есть мы получаем в два раза больше новых площадей», - отметил Александр Голышев.

Поганкины палаты — уникальная архитектурная жемчужина Пскова. Объект датируется 1670-ми годами. Свое название они получили от имени владельца — Сергея Ивановича Поганкина — псковского купца.

Археологические раскопки вблизи комплекса зданий проведены в 2019 году. Они позволили узнать ряд особенностей строительства здания, заселения данной территории.