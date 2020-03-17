Опрос ПАИ: Поддерживают ли псковичи меры властей по борьбе с коронавирусом

14:57, 17 марта 2020, ПАИ

В связи с распространением коронавирусной инфекции в мире и регистрации случаев заболевания в России в Псковской области предпринимается комплекс мер по предупреждению распространения коронавируса. Основные из них закреплены в указе главы региона Михаила Ведерникова, подписанном 15 марта. Так, запрещены массовые мероприятия, все школы отправлены на преждевременные каникулы, а впоследствии будут переведены на удаленный реждим работы с учащимися, в учреждениях социальной защиты, где пожилые люди проживают постоянно, запрещены визиты, ограничен круг посетителей в медучреждениях.

Псковское агентство информации поинтересовалось у жителей областной столицы, как они относятся к применяемым мерам. В частности, к закрытию учебных заведений на карантин.

Все опрошенные ответили, что полностью поддерживают меры региональных властей, ведь они позволят обезопасить местных жителей от коронавируса и предотвратить его возможное распространение.

Некоторые псковичи рекомендовали уделять особое внимание тем, кто возвращается в Россию из других стран. В частности, отправляться в медицинское учреждение для проверки здоровья, а не идти в магазины за продуктами.