Псковские онкологи назвали основные факторы риска возникновения рака

12:34, 17 марта 2020, ПАИ

В Псковской области в общем объеме заболеваний около 17 процентов приходится на онкологию. Такие данные озвучила на встрече с журналистами заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В 2019 году у нас было поставлено на учет 2739 человек, из них 2102 человек - это возрастная группа», - дополнила исполняющая обязанности главного врача Псковского областного клинического онкологического диспансера Мария Сальникова.

Чаще всего онкологические заболевания диагностируют у людей старше 50 лет. «С возрастом риск заболевания раком увеличивается», - добавила она, уточнив, что в последние годы рак «молодеет».

При этом медики отмечают, что чаще заболевают мужчины. Основная причина — мужчины реже обращаются к медикам, игнорируют изменения в состоянии своего здоровья.

Ведущие факторы появления рака, по словам Марии Сальниковой, - курение, неправильное питание, низкая физическая активность. «Например, курение – не только риск развития рака легких, но рака поджелуточной», - уточнила медик.