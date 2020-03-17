Проценты ранней диагностики рака повышаются в Псковской области

13:00, 17 марта 2020, ПАИ

Процент ранней диагностики онкологических заболеваний повышается в Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в ходе пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ранняя диагностика рака в Псковской области стала лучше, но не намного, эффект меньше ожидаемого, — пояснила она. — В первую очередь, это наша вина, может быть из-за отчетности».

В Псковской области предпринят комплекс мер по ранней диагностике заболеваний: организуют выездные визиты врачей в районы, пациентам предлагают регулярно проходить медицинские осмотры, особое внимание уделяется людям старше 40 лет.

Надежда Рагозина напомнила, что на основании постановления правительства введена дополнительная мера стимулирования медицинских работников за активное выявление злокачественных опухолей.

В регионе в ходе диспансеризации ежегодно выявляется около 100 случаев онкологических заболеваний.