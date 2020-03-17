В Псковской области в три раза вырос объем медосмотров

13:08, 17 марта 2020, ПАИ

В Псковской области в три раза вырос объем проводимых в регионе медицинских осмотров граждан. Такие данные озвучила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на встрече с журналистами 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Идеология диспансеризации построена в принципе идеально. Если её выполнять так как должно быть, то очень велика вероятность, что первом контакте с врачом будет выявлено онкозаболевание», - отметила она.

Надежда Рагозина отметила, что для населения старше 40 лет медосмотры проводятся ежегодно. «Условия предоставлены всем, но пользуются этим далеко не все», - сказала она.

По словам медика, именно диспансеризация становится тем механизмом, который позволят сделать раннюю диагностику онкологических заболеваний. «Но каждый из нас найдет множество уважительных причин: либо он по работе занят, либо не понравилось как прошел медосмотр в прошлый раз», - добавила она.

В результате пациент из группы риска (старше 50 лет, с опытом вредных привычек, малоподвижным образом жизни) не может получить оценку состояния своего здоровья и своевременную консультацию.

Именно поэтому Надежда Рагозина призвала жителей Псковской области не отказываться от визитов в больницу для прохождения диспансеризации.