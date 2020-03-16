Псковское КПРФ приостанавливает партийные собрания и массовые мероприятия

13:15, 17 марта 2020, ПАИ

Собрания, отчетно-выборные и другие массовые мероприятия приостановило в Псковской области региональное КПРФ до особого распоряжения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, это связано с распространением коронавирусной инфекции в стране и в мире.

Комитетам местных отделений партии поручено активизировать работу с населением через социальные сети. Отмечается, что 42-я конференция Псковского областного отделения КПРФ пройдет только после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

В ходе партийного заседания были назначены новые первые секретари местных отделений КПРФ. Так, в Новоржевском районе этот пост заняла Зоя Тимофеева, в Островском — Николай Акиншин, а в Псковском — Александр Ножка.