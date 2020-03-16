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Политика

Псковское КПРФ приостанавливает партийные собрания и массовые мероприятия

Собрания, отчетно-выборные и другие массовые мероприятия приостановило в Псковской области региональное КПРФ до особого распоряжения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, это связано с распространением коронавирусной инфекции в стране и в мире.

Комитетам местных отделений партии поручено активизировать работу с населением через социальные сети. Отмечается, что 42-я конференция Псковского областного отделения КПРФ пройдет только после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

В ходе партийного заседания были назначены новые первые секретари местных отделений КПРФ. Так, в Новоржевском районе этот пост заняла Зоя Тимофеева, в Островском — Николай Акиншин, а в Псковском — Александр Ножка.

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