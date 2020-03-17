Индексацию пенсий для опекунов восстановят с 1 июля

14:20, 17 марта 2020, ПАИ

Индексацию пенсий для опекунов восстановят с 1 июля. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект приняла Госдума 17 марта.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности на платной основе по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Отмечается, что они не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

Индексация коснется почти 30 тысяч граждан. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 720 млн рублей, в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд рублей.

Законопроект разработали по поручению президента России Владимира Путина.