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Общество

Власти Псковской области содействуют возвращению россиян из-за рубежа

В рамках принятых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции Эстония и Латвия закрывают свои госграницы. В граничащей с ними Псковской области принят комплекс профилактических мер. «Российская Федерация сегодня оказалась между двумя очагами - Китай и Евросоюз. Наша задача - принять неотложные меры», - отметила в рамках встречи с журналистами 17 марта руководитель оперативного штаба при администрации Псковской области по недопущению распространения коронавируса в регионе Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что на данный момент не выявлено в Псковской области ни одного случая заболевания коронавирусом.

«Более 100 исследований было проведено, более 50 человек находятся под наблюдением», - уточнила заместитель главы региона.

18 марта вводится ограничение на въезд в Россию иностранных граждан.

«Для граждан Российской Федерации мы не можем закрыть границу, они будут приезжать, возвращаться домой. Из Латвии сегодня возвращаются 46 человек, мы им помогаем вернуться», - отметила Вера Емельянова.

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