Главный санитарный врач Псковской области: Люди старше 60 лет относятся к группе риска по коронавирусу

15:32, 17 марта 2020, ПАИ

К группе в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире в группу риска входят граждане старше 60 лет. Такие данные озвучил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на встрече с представителями СМИ 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«За рубежом высокий процент смертности среди пациентов 65+, ближе к 80 годам. У них чаще развиваются осложнения», - отметил он.

В Китае за последние сутки выявлено 39 новых случаев заболевания, показатели в европейских странах значительно выше. «В Европе ситуация развивается неблагоприятно, а мы находимся рядом», - сказал Александр Нестерук, подчеркнув важность соблюдения профилактических мер.

В число таких мер входит отказ от участия в массовых мероприятиях, пожилым людям советуют не посещать торговые комплексы, обращаться за помощью к родственникам для совершения покупок. В случае плохого самочувствия желательно остаться дома, проветривать помещения, делать влажную уборку. При симптомах простуды вызывать врача.