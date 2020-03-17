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Общество

Вера Емельянова: Главный рецепт от нового вируса — высочайшая дисциплина

«Самый главный рецепт от нового вируса — высочайшая дисциплина. Те условия, которые сейчас будут приниматься, они должны быть безусловными. Если просят остаться дома, лучше провести неделю-другую дома, нет необходимости пренебрегать этими рекомендациями», - заявил первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельяноа на встрече с журналистами 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она рекомендовала родителям провести разъяснительную работу с детьми, которые в эти дни ушли на каникулы. «Чтобы они понимали, что должны посвятить какое-то время учебе. Обязательно прогулка, но не толпами в магазин, а прогулка с собакой.

«Мы организационно готовы к дистанционному обучению. Но уровень подготовленности педагогов очень разный. Учителя прошли курсовую подготовку. Но большинство не может свои программы использовать дистанционно сию минуту. Поэтому и дано время на организацию за неделю каникул», - пояснила она.

По словам вице-губернатора, задания, которые педагоги выдали детям перед каникулами, это тоже элемент самоорганизации и дисциплины.

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