Приложение «Мой дом» заработало для Пскова
Глава администрации Пскова Александр Братчиков пригласил активных горожан регистрироваться в приложении «Мой дом», которое позволит в онлайн режиме фиксировать проблемы конкретных улиц и домов Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Сити-менеджер отметил, что приложение позволит объединить на одной платформе жителей Пскова, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и ГИБДД. В частности, оно будет информировать население о предстоящих мероприятиях и об уборке улиц.
Псков — пилотный муниципалитет Псковской области, который включен в приложение. «Система одобрена губернатором Михаилом Ведерниковым», - отметил Александр Братчиков. В дальнейшем работа мобильного приложения будет распространена на всю Псковскую область.
Скачать «Мой дом» могут пользователи Android, iOS и персональных компьютеров под управлением ОС Windows.