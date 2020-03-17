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Общество

Приложение «Мой дом» заработало для Пскова

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пригласил активных горожан регистрироваться в приложении «Мой дом», которое позволит в онлайн режиме фиксировать проблемы конкретных улиц и домов Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сити-менеджер отметил, что приложение позволит объединить на одной платформе жителей Пскова, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и ГИБДД. В частности, оно будет информировать население о предстоящих мероприятиях и об уборке улиц.

Псков — пилотный муниципалитет Псковской области, который включен в приложение. «Система одобрена губернатором Михаилом Ведерниковым», - отметил Александр Братчиков. В дальнейшем работа мобильного приложения будет распространена на всю Псковскую область.

Скачать «Мой дом» могут пользователи Android, iOS и персональных компьютеров под управлением ОС Windows.

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