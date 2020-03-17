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Общество

В Пскове сэкономленные на дорогах средства будут направлены на «зеленые» работы

Средства, сэкономленные на ремонте и уборке дорог власти Пскова хотели бы направить на мероприятия, препятствующие появлению грязи на улицах города. Об этом на встрече с руководством подрядных организаций заявил глава администрации города Александр Братчиков, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я переговорю с руководителем областного комитета по дорожному хозяйству Борисом Елкиным, чтобы если будет экономия, выделить деньги на понижение зеленых зон относительно дорог с дальнейшим засеванием травой. Закрепим грунт», - сказал глава городской администрации.

У 30-40% улиц в Пскове нет бортовых камней, отметил один из подрядчиков. На что Александр Братчиков сообщил, что бортовой камень может поставить только там, где есть ливневая канализация, иначе дождевая вода будет скапливаться на газонах.

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