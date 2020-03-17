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Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
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Общество

Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно

«Зарабатывать деньги – это нормально, но наживаться на угрозе распространения коронавируса – бессовестно и бесчеловечно», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя необоснованное повышение цен на медицинские маски, продукты и дезинфицирующие средства на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников рассказал, что он собрал десятки подобных обращений о дефиците или кратном завышении цен в Псковской области.

«Последней каплей», по словам губернатора, стала ситуация в Порхове: там был зафиксирован рост стоимости парацетамола более чем в 3 раза.

«Это однозначно основание для проверки. Сегодня сформируем рабочую группу, которая оперативно будет проверять все подобные сигналы. Вся информация будет передаваться в соответствующие органы для принятия мер реагирования», - заключил Михаил Ведерников.

В Псковской области, по данным медиков, на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. 

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