Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно

16:08, 17 марта 2020, ПАИ

«Зарабатывать деньги – это нормально, но наживаться на угрозе распространения коронавируса – бессовестно и бесчеловечно», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя необоснованное повышение цен на медицинские маски, продукты и дезинфицирующие средства на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников рассказал, что он собрал десятки подобных обращений о дефиците или кратном завышении цен в Псковской области.

«Последней каплей», по словам губернатора, стала ситуация в Порхове: там был зафиксирован рост стоимости парацетамола более чем в 3 раза.

«Это однозначно основание для проверки. Сегодня сформируем рабочую группу, которая оперативно будет проверять все подобные сигналы. Вся информация будет передаваться в соответствующие органы для принятия мер реагирования», - заключил Михаил Ведерников.

В Псковской области, по данным медиков, на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.