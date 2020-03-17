0
17:58
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:51
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17:42
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17:23
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:51
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
16:20
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
16:08
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Еще новости
Общество

Губернатор Псковской области готовит документ о поощрении медиков в условиях борьбы с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Вечерников готовит документ о премировании сотрудников медицинских учреждений в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом журналистам 17 марта сообщила первый заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба в регионе по борьбе с коронавирусом Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши медики не раз преодолевали критические ситуации», - отметила вице-губернатор.

По ее словам, в медицинских учреждениях сформирован запас необходимых препаратов, есть требуемые для вентиляции легких аппараты, 655 приборов для контролирования уровня кислорода в крови. Основной площадкой по оказанию медицинской помощи в случае выявления коронавирусной инфекции станет инфекционная больница. Но при необходимости может быть использоваться оборудование Псковской областной клинической больницы.

«Подготовлена площадка для обсервации, планируем еще несколько площадок на следующей неделе предложить в случае крайних мер», - заявила Вера Емельянова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ) ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой 15 тысяч масок поступят в муниципальную аптечную сеть Пскова До 114 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в России за сутки Делать анализ на коронавирус в Псковской области будут только по назначению врача Заседание Общественной палаты Псковской области 19-20 марта пройдет заочно Александр Нестерук: Вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой псковичи должны самоизолироваться Рекомендации предприятиям торговли и общепита выпустил комитет по экономическому развитию Псковской области Из-за угрозы коронавируса приостановлена работа читальных залов и прием граждан в Госархиве Псковской области Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17 марта 2020
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17 марта 2020
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
17 марта 2020
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
17 марта 2020
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
17 марта 2020
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Приложение «Мой дом» заработало для Пскова
17 марта 2020
Приложение «Мой дом» заработало для Пскова

Идет загрузка...