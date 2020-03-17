Губернатор Псковской области готовит документ о поощрении медиков в условиях борьбы с коронавирусом

16:16, 17 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Вечерников готовит документ о премировании сотрудников медицинских учреждений в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом журналистам 17 марта сообщила первый заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба в регионе по борьбе с коронавирусом Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наши медики не раз преодолевали критические ситуации», - отметила вице-губернатор.

По ее словам, в медицинских учреждениях сформирован запас необходимых препаратов, есть требуемые для вентиляции легких аппараты, 655 приборов для контролирования уровня кислорода в крови. Основной площадкой по оказанию медицинской помощи в случае выявления коронавирусной инфекции станет инфекционная больница. Но при необходимости может быть использоваться оборудование Псковской областной клинической больницы.

«Подготовлена площадка для обсервации, планируем еще несколько площадок на следующей неделе предложить в случае крайних мер», - заявила Вера Емельянова.